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Fatih Terim Reynmen'e forma imzalayıp bakın ne dedi! "Sıkıştığın zaman..."

11.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenlerinden Reynmen geçtiğimiz günlerde büyük bir kutlamayla yeni yaşına giren Fatih Terim'den forma imzalamasını istedi. Fatih Terim ile olan bir videosunu paylaşan Reynmen'e ünlü teknik direktör imza sırasında bakın nasıl bir ekonomi tavsiyesi verdi.

Sosyal medyanın tanındık isimlerinden olan ve son dönemde şarkıcılık kariyerine odaklanan Reynmen son paylaşımıyla dikkat çekti. Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş Fatih Terim'li videosuyla ilgi çekti.

Fenomen Reynmen, geçtiğimiz günlerde görkemli bir kutlama ile doğum günü yapan ünlü teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Fatih Terim'i uçakta yakalayan Reynmen teknik direktörden formasına imza istedi.

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Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, büyük bir heyecanla imzasını almayı bekliyordu. O sırada arkadakilerin 'Hocam imzalar için para alsa...' diyerek güldüğü duyuldu.

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Fatih Terim ise imzasını attıktan sonra Reynmen'e dönüp, "Sıkıştığın zaman sat!" diyerek herkesi güldürdü.

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