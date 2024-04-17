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    4. Fatima Florez'in 'Patlayıcıyız' diyerek övdüğü Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ayrılığı açıkladı! "Dostluk bağımızı sürdürmeye karar verdik"

    Fatima Florez'in 'Patlayıcıyız' diyerek övdüğü Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ayrılığı açıkladı! "Dostluk bağımızı sürdürmeye karar verdik"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 09:50
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    La Libertad Avanza (Özgürlük İlerliyor) ittifakının Arjantinli başkan adayı Javier Milei cumhurbaşkanı seçildikten sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Milei'nin kız arkadaşı Fatima Florez'in yaptığı cinsellik açıklaması olay olmuştu. Bu kez Arjantin cumhuhurbaşkanı X hesabından yaptığı açıklamada sevgilisi Florez ile ayrıldıklarını duyurdu.

    Daily Mail'in haberine göre, Florez ve Milei 2022 yılının Aralık ayında birlikte bir talk şova katıldıktan sonra kısa bir süre sonra sevgili olmuştu. Sevgilisinin siyasi kariyerine destek verdiğini ve seçim zaferini birlikte kutladıklarını ifade eden Florez geçtiğimiz aylarda cinsel hayatlarına dair yaptığı açıklamalarla olay olmuştu.

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    Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'nin cinsel hayatını övmekten çekinmeyen Lopez, "Ona sırılsıklam aşığım. Patlayıcıyız. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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    First Lady Florez'in dünya basınını sallayan açıklamalarından sonra Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımında ayrıldıklarını duyurdu.

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    Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei paylaşımında, "Son derece gurur duyduğum Fátima'nın yaşadığı muazzam mesleki başarının bir sonucu olarak, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Avrupa'dan çok sayıda iş teklifi aldı. Bugün karşı karşıya olduğum ve Arjantinlilerin bana emanet ettiği karmaşık göreve eklenen bu durum, birbirimizi ne kadar çok sevsek de, sahip olmak istediğimiz ilişkiye sahip olmamızı imkansız hale getirerek ayrı yaşamamıza neden oldu.Bu nedenle birbirimize karşı hissettiklerimiz, birbirimizi ne kadar sevdiğimiz, saygı duyduğumuz ve hayran olduğumuz göz önüne alındığında ilişkimizi sonlandırmaya ve dostluk bağımızı sürdürmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Arjantin
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