Fatura ödeme merkezi ile mahalleyi dolandırdı!

Sen bu tabelayı neye göre veriyorsun. Herkes böyle istediği gibi açıp insanları dolandırıp gidecek mi? Burada muhtemelen 1000 tane ev buraya gelip ödeme yapıyordur. Çünkü uzun süredir burada. Adam en son vurgunu yapıp gidiyor. 1000 tane ev yani ortalama 1000 liradan düşünün. Uzun zamandır 2-3 yıldır burada da bu sanırım bir el değişimi yapmış. Ama şimdi adamı tanımıyorsun ki el değişimi oldu mu, olmadı mı? Kimdir? Nedir? Bilmiyorsun.

Sen gelip faturanı ödeyip gidiyorsun. Devlet yetkililerinin bir an önce bunu bulmaları lazım. Bizim mağduriyetimizi gidermeleri lazım. Bunların garanti olarak bir yerlerde paraları vardır. Mağduruz biz. Mahalle olarak mağduruz. Her şey yasal görünüyor. Faturaların burada ödendi makbuzu var. Biz her şeyin uzmanı değiliz ki. Bunların sahte olup olmadığını nereden anlayacağız” dedi.

'BÜTÜN MAHALLE MAĞDURUZ'

Mehmet Büyüktepe isimli vatandaş ise “250 lira da ben verdim. Burada bir bayan vardı. O bayan iyiydi. Diğeri geldi hemen aldı faturayı yatırdım parasını verdim. Daha sonra bana kağıt geldi faturamı ödenmediği için. 10 gün içinde doğal gazımın kesileceğinden götürdüm hemen verdim. Buna devlet el atsın” dedi. ’Hanife Okumuş isimli vatandaş ise “ Ben de 1200 lira dolandırıldım. Bütün mahalle mağduruz. Kim karşılayacak şimdi bizim sıkıntılarımızı? Nasıl olacak yani? Ben dul bir kadınım şimdi nasıl yatırayım aynı faturaları? Bütün mahalle mağduruz” dedi.

