Faydasını duyan tezgaha koştu: Yediğimde gözlerim ateş parçası oluyor

'BALIK BÜYÜDÜKÇE FİYAT DA BİRAZ YÜKSELİYOR'

Her gün balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, “Fiyatlarımız şöyle balık işi günlük denizden çıktığı için günü gününe değişiyor. Kimi gün geliyor, hamsinin kilosu 40 lira kimi gün geliyor 25 lira. Çinekop bu aralar 50 ile 60 lira arası seyrediyor. Ama tabi balıklar büyüyor o da fiyatlarda fark ettiriyor. Balık büyüdükçe fiyat da biraz yükseliyor kalitesine göre değişiyor yani. Yani şimdi hamsi en düşük 25 lira, 40 lira arası oynuyor. Çinekop da 50 ile 60 arası değişiyor. 4 kişilik bir aile mesela 2 kilo hamsi alsa 70 liraya çıkarlar. Çinekop alsa 2 kilo 100 liraya çıkarlar 4 kişilik bir aile. Tabi ki, her gün, her gün özellikle bu dönemde her gün. Normal dönemde haftada bir iki ama bu dönemde her gün balık yemelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BALIK TÜKETECEKSİNİZ'

Korona virüsten korunmak için balık tüketiminin önemine vurgu yapan müşteri Kadem Şen, “Korona virüs için, sağlığım için, güzelliğim için, korona virüsten korunmak için balık tüketeceksiniz. Şu an balık mevsimi, balık on numara etten güzel, ucuz kaliteli her çeşit balık var Allaha şükürler olsun. Korona virüsten korunmak için balık tüketeceksin haftada iki sefer üç sefer balık yiyeceksin. Çinekop çupra, hamsi birinci tercihim de şu anda çupra, çinekop yiyorum. Korona virüsten korunmak için balık tüketin, balık tüketin balık tüketin. Fiyatlar güzel yani balık 30 lira 40 lira. 50 lira 80 lira 100 lira ete vereceğine al iki kilo balık on kişi ye” şeklinde konuştu.