Faydasını duyan tezgaha koştu: Yediğimde gözlerim ateş parçası oluyor

Koronavirüs salgınına karşı kendini ve bağışıklığını korumak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe, temizlik gibi kurallara uymanın yanı sıra sağlıklı beslenmeye de özen göstermeye dikkat ediyor. Diyetisyenlerin bağışıklık sistemini koruyan ve omega-3 açısından zengin olan balıkların tüketilmesini tavsiye etmesi üzerine vatandaşlar da balık tezgahlarına olan ilgisini arttırdı. Bağışıklığın güçlendirilmesinde katkısı olan ağır metal oranı düşük istavrit, çinekop ve hamsiye olan talep her geçen gün artıyor. Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bollaşmaya başlayan balıklara olan talep ise balıkçı esnafının yüzünü güldürüyor.

'DÜNYA ÜZERİNDE DOĞAL YİYECEĞİMİZ TEK GIDA MADDESİ BALIK'

Dünya üzerinde doğal olarak yiyebileceğimiz tek gıdanın balık olduğunu söyleyen balık satıcısı Kenan Balcı, "Evet yani pandemi sürecinde insanlar balığı daha çok tüketmeye başladılar. Bir de lokantadaki oturma olayları bitince insanlar balığını evinde pişiriyor. Taze taze, güzel güzel. Yoğunluk var. Balığa talepte var. Yani korona döneminde insanlar balık yiyor. Omegası yüksek, vitamini yüksek, proteini yüksek yani bunun faydaları saymakla bitmez. Vücudu dinç tutuyor daha doğrusu. Proteini yükseltiyor bağışıklığı güçlendiriyor yani saymakla bitmez balığın faydaları. Zaten şu anda dünya üzerinde doğal yiyeceğimiz tek gıda maddesi balık kaldı o da neden yenmesin ki. Mevsimi olduğu için insanlar, çinekop ve hamsiyi çok çok tercih ediyorlar” dedi.