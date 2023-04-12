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  4. Faye Winter göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Faye Winter göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

12.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası'nın eski yıldızı Faye Winter iddialı tarzıyla takipçilerini rahatsız etti. Love Island'dan Faye Winter, Instagram gönderisinde göğüslerini sergilediği pozunu eleştiren takipçilere yanıt verdi.

Faye Winter göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Müstehcen anlara ve iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapan Love Island'dan Faye Winter pozlarıyla adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki realite yıldızı, derin göğüs dekolteli mavi bir elbiseyle poz verdikten sonra insanların ona nasıl giyinmesi gerektiğini söylemesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Kısa süre önce programda tanıştığı sevgilisi Teddy Soares ile ayrılan ünlü yıldız seksi pozları yüzünden çok fazla eleştiri alıyor.

Ekran Alıntısı

"BİRAZ ENDİŞELENİYORUM"

Bir kullanıcı, "Dikkat et Faye, böyle elbiseler giymek zorunda değilsin. Sen çok güzel bir bayansın" derken bir başkası, "Lütfen bunu yanlış anlamayın, kesinlikle güzel bir hanımefendisiniz, gerçekten öylesiniz, ama sadece sizin için biraz endişeleniyorum" diye ekledi.

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Faye Winter ise sonunda isyan etti. Winter "Bu gönderide, bana nasıl giyinmem veya giyinmemem gerektiğini söyleyen kadın veya erkekleri kabul etmeyeceğim. Karşı cins çekici bulmasa da umurumda değil, hayatımı başkalarını, özellikle de tanımadıklarımı memnun etmek için yaşamıyorum" dedi.

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