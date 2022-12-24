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  4. FBI’ın en çok aranılanlar listesindeydi! Yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt yakalandı

FBI’ın en çok aranılanlar listesindeydi! Yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt yakalandı

24.12.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılından beri kaç durumunda olan ve FBI’ın ‘En Çok Aranılan 10 Kaçak’ listesinde yerini alan yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt, sahte bir kimlikle kaldığı İspanya’daki bir otelde yakalandı. Kız çocuklarını ve kadınları modellik yapmaları için ikna ederek sonrasında seks işçiliğine zorladığı iddia edilen Pratt’ın yakalanma görüntüleri İspanya basınında geniş yer buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen soruşturmada Yeni Zelanda vatandaşı olan Pratt’ın kadınları ve kız çocuklarını pornografik görüntüler elde etmek için kandırdığı ortaya çıktı. Tehdit yoluyla sözleşme imzalattığı kişilerin cinsel içerikli görüntülerini oluşturduğu yetişkin film sitesinde yayınlayan Pratt yıllık 16 milyon euro (yaklaşık 318 milyon 556 bin TL) gelir elde etmeyi başardı. Soruşturmanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan Pratt bir şekilde kaçmayı başarmıştı.

YAKAYI ELE VERDİ

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İspanya'da Ulusal Polis , 2021'de suçlunun Barselona'da olabileceğine işaret eden bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Madrid’teki bir otelde sahte kimlikle kaldığı tespit edilen Pratt, yaka paça gözaltına alındı.

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Madrid İspanya FBI

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