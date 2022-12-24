FBI’ın en çok aranılanlar listesindeydi! Yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen soruşturmada Yeni Zelanda vatandaşı olan Pratt’ın kadınları ve kız çocuklarını pornografik görüntüler elde etmek için kandırdığı ortaya çıktı. Tehdit yoluyla sözleşme imzalattığı kişilerin cinsel içerikli görüntülerini oluşturduğu yetişkin film sitesinde yayınlayan Pratt yıllık 16 milyon euro (yaklaşık 318 milyon 556 bin TL) gelir elde etmeyi başardı. Soruşturmanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan Pratt bir şekilde kaçmayı başarmıştı.

YAKAYI ELE VERDİ

İspanya'da Ulusal Polis , 2021'de suçlunun Barselona'da olabileceğine işaret eden bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Madrid’teki bir otelde sahte kimlikle kaldığı tespit edilen Pratt, yaka paça gözaltına alındı.