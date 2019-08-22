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Uzayda bir ilk: İnsansı robot Fedor!

BBC BBC
22.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Rusya, "insansı robotu" Fedor'u, Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Uzayda bir ilk: İnsansı robot Fedor!

Soyuz MS-14, yerel saatle 03:38'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Araç, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor ise 10 gün boyunca istasyonda kalacak ve hem kozmonotlara yardım edecek hem de yeni şeyler öğrenecek.

Soyuz MS-14'te "Fedor dışında" bir kozmonot bulunmuyor.

"İnsansı robot" Fedor, 1,80 boyunda ve 163 kilo.

Fedor'un Instagram ve Twitter hesapları da bulunuyor.

Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor.

Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robotlar göndermişlerdi.

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Fedor rusya uzay insansı robot Soyuz MS-14

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