Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

Sosyal medya onları konuşuyor
Tuhaf bir aşk üçgeni
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2002 yılında geçirdiği maden kazası yüzünden belden aşağısı felç olan Xie Xiping, karısının en yakın arkadaşı Liu Zongkui ile evlenmesini istedi. Şimdi hepsi çocuklarıyla beraber yaşıyor.
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Felç olduktan sonra karısının kendisini terk edeceği düşüncesine kapılan Xie, eşinin en yakın arkaşıyla evlenmesini isteyerek hak ettiği mutluluğu yaşamasını istedi.
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Kadın bunu kabul etti ancak eski eşine bakmaktan da vazgeçmedi.
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Kadının ilk eşinden ve şimdiki eşinden olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
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Kadın eski kocasını sevmekten hiç vazgeçmediğini, Liu ise felçli arkadaşına özveriyle ve baktığını söylüyor.Merhametli bir insan olduğu da fotoğraflara yansıyor.
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Bu tuhaf aşk üçgeni kısa süre önce viralleşti.
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Sosyal medya kullanıcıları bu durumu yanlış bulurken, bazıları bunun sevgi, merhamet ve dostluğun sıcak bir öyküsü olarak gördüğünü söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
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