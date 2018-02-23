KADIN

Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK HABERLERİ  | 23.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Bu şimdiye kadar okuduğunuz en ilginç ve en tuhaf hikaye olabilir. Çin'in Henan eyaletinde yaşayan bir kadın felçli kocasını boşayarak, kocasının en yakın arkadaşıyla evlendi. İşin daha ilginç kısmı ise üçünün birlikte yaşaması.

Sosyal medya onları konuşuyor

Tuhaf bir aşk üçgeni

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2002 yılında geçirdiği maden kazası yüzünden belden aşağısı felç olan Xie Xiping, karısının en yakın arkadaşı Liu Zongkui ile evlenmesini istedi. Şimdi hepsi çocuklarıyla beraber yaşıyor.
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Felç olduktan sonra karısının kendisini terk edeceği düşüncesine kapılan Xie, eşinin en yakın arkaşıyla evlenmesini isteyerek hak ettiği mutluluğu yaşamasını istedi.
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Kadın bunu kabul etti ancak eski eşine bakmaktan da vazgeçmedi.
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Kadının ilk eşinden ve şimdiki eşinden olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
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Kadın eski kocasını sevmekten hiç vazgeçmediğini, Liu ise felçli arkadaşına özveriyle ve baktığını söylüyor.Merhametli bir insan olduğu da fotoğraflara yansıyor.
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Bu tuhaf aşk üçgeni kısa süre önce viralleşti.
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Sosyal medya kullanıcıları bu durumu yanlış bulurken, bazıları bunun sevgi, merhamet ve dostluğun sıcak bir öyküsü olarak gördüğünü söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Anahtar Kelimeler:
çin Xie Xiping

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bravo müthiş bir yaşam öyküsü aldatma yok hıyanet yok çaresiz kocayı bırakıp gitme yok tek kelimeyle bravo.
Hayat enteresan olaylarla dolu ters gelse de mantıklı düşününce herkes için çözüm.
umarım mutlulukları bır ömür boyu sürer
kadının ilk kocası en doğru kararı almış kadında buna saygı göstererek gereğini yerine getirmiş aile mutlu olduktan sonra sorun yok
Çok farklı hayatlar var ne diyeceğimi bilemedim
hazmedebiliyorsan sana herşey mübah
Şaşkınım, ama sonuçta alan razı veren razı. Onlar böylede mutlular ne diyeyim.
en doğrusunu yapmış adamın hayatı artık kabus olmuş karısını da bu kabusa dahil etmemiş yatalak haline yardımcı da olduklarına göre sorun yok
eğer adamın bakacak başka kimsesi yoksa en doğru çözüm olmuş bence
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