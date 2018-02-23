Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

Sosyal medya onları konuşuyor

Tuhaf bir aşk üçgeni

1 / 8 2002 yılında geçirdiği maden kazası yüzünden belden aşağısı felç olan Xie Xiping, karısının en yakın arkadaşı Liu Zongkui ile evlenmesini istedi. Şimdi hepsi çocuklarıyla beraber yaşıyor.

2 / 8 Felç olduktan sonra karısının kendisini terk edeceği düşüncesine kapılan Xie, eşinin en yakın arkaşıyla evlenmesini isteyerek hak ettiği mutluluğu yaşamasını istedi.

3 / 8 Kadın bunu kabul etti ancak eski eşine bakmaktan da vazgeçmedi.

4 / 8 Kadının ilk eşinden ve şimdiki eşinden olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.

5 / 8 Kadın eski kocasını sevmekten hiç vazgeçmediğini, Liu ise felçli arkadaşına özveriyle ve baktığını söylüyor.Merhametli bir insan olduğu da fotoğraflara yansıyor.

6 / 8 Bu tuhaf aşk üçgeni kısa süre önce viralleşti.

7 / 8 Sosyal medya kullanıcıları bu durumu yanlış bulurken, bazıları bunun sevgi, merhamet ve dostluğun sıcak bir öyküsü olarak gördüğünü söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?