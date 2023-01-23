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Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti! Olay dansı izleyenler gözlerini alamadı

23.01.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı'nın iç çamaşırsız müşterisiyle çektiği dans videosu yoğun ilgi gördü. İşte o video...

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti! Olay dansı izleyenler gözlerini alamadı

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kadın müşterileriyle dans ederek sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunuyor. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti. O anları paylaşan Çılgın Dondurmacı yüz binlerce izlenme aldı.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI İLK

İÇ ÇAMAŞIRSIZ MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ

Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla rekor kırıyor. Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç bu kez yeşil mini etekli müşterisiyle dans etti.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI2

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI3

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI4

Yeşil renkli mini etekli müşterisi, fenomen dondurmacıyla beraber dans etti.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI5

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.4, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE OLAY DANSI

Fenomen dondurmacının o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

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