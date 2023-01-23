Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti! Olay dansı izleyenler gözlerini alamadı

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kadın müşterileriyle dans ederek sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunuyor. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti. O anları paylaşan Çılgın Dondurmacı yüz binlerce izlenme aldı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ

Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla rekor kırıyor. Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç bu kez yeşil mini etekli müşterisiyle dans etti.

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlayan Çılgın Dondurmacı'nın o videosu oldukça ilgi gördü.

Yeşil renkli mini etekli müşterisi, fenomen dondurmacıyla beraber dans etti.

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.4, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Fenomen dondurmacının o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.



