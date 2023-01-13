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Fenomen Danla Bilic kimdir? Danla Bilic MasterChef ünlüler özel bölümünde yarışacak!

13.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic MasterChef'in ünlüler özel bölümünde yarışacak. Peki fenomen Danla Bilic kimdir, kaç yaşında ve nereli? YouTube için çektiği makyaj videolarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic sosyal medya içerik üreticisidir. İşte Danla Bilic hakkında detaylar...

Fenomen Danla Bilic kimdir? Danla Bilic MasterChef ünlüler özel bölümünde yarışacak!

MasterChef ünlüler bölümünde yarışacak Danla Bilic hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Danla Bilic, sosyal medyada makyaj içerikli videoları ve vloglarıyla ün kazandı. Peki fenomen Danla Bilic kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Danla Bilic hakkında detaylar...

Fenomen Danla Bilic kimdir? Danla Bilic MasterChef ünlüler özel bölümünde yarışacak!

DANLA BİLİC KİMDİR?

5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Danla Bilic 28 yaşındadır. Asıl adı Neslihan Damla Aktepe'dir. Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde aldı.

Survivor 2020 birincisi Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşıdır.

YouTube, Instagram, Twitter gibi sosyal medya programlarını aktif olarak kullanıyor ve çok sayıda takipçisi bulunuyor.

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