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  4. Fenomen gelin adayı Sinem Umaş, Nusret Gökçe’ye ateş püskürdü!

Fenomen gelin adayı Sinem Umaş, Nusret Gökçe’ye ateş püskürdü!

07.10.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık hayvanlara olan sevgisini belli eden Sinem Umaş, Nusret Gökçe’nin videosunu hedef aldı. Dünyaca ünlü kasabın paylaşımı için fenomen gelin adayı sert ifadeler kullandı.

Yıllar öncesinde ekranlara gelen ‘Gelinim Olur Musun?’ programıyla ünlenen Sinem Umaş, Nusret Gökçe’nin videosuna adeta ateş püskürdü. Hayvan hakları konusunda paylaşımlar yapmayı tercih eden Sinem Umaş kürk giydiği için pek çok ismi eleştirmişti. Kimseden yardım almadan çalışarak 15 köpeği sahiplendiğini ve onlar için tuttuğu evde beraber yaşadığını ifade eden fenomen isim sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini belli etti. Sinem Umaş’ın hedefindeki yeni isim ise Nusret Gökçe oldu.

VİDEOYU İZLEMEYE DAYANAMADI

sinem umaş

Tuz atma hareketiyle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran ve dünyaca ünlü restorant zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin milyonlarca izlenen videosuna tepki eski gelin adayından geldi. Nusret’in kuzu etini kestiği anları şova dönüştürdüğü videoyu Sinem Umaş izlemeye dayanamadı. Popüler restorant sahibinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Umaş, “Bu ne ya? Allah senin belanı versin” notunu ekledi. Sinem Umaş’ın tepkisi takipçilerinden destek aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sinem kendi haklarından bahsediyor sanırım

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