Fenomen Sibil Çetinkaya minicik bikini üstüyle göğüslerini kapattı! Beğeni butonu çöktü

Fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor. Tatile gittiği yerlerden sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşan güzel fenomen, son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Çetinkaya'nın bu pozları sonrası yorum yağdı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA RESMEN OLAY OLDU

28 yaşındaki güzel fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

Hemen hemen her gün yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, son olarak bikinili pozuyla gündeme geldi.

Daracık bikini üstüyle göğüslerini kapatarak poz veren güzel fenomen adeta sınırları zorladı.

Sibil Çetinkaya'nın bu pozları sonrasında takipçileri, "Dua Lipa işine bak kardeşim" gibisinden yorumlarda bulundu.

İşte güzel fenomenin nefes kesen bazı Instagram pozları;



