Fenomen Sibil Çetinkaya örgülü beyaz bikinisiyle Instagram'ı salladı!

Sibil Çetinkaya son zamanlarda sosyal medyanın gözde isimlerinden biri oldu. Pozlarıyla çok sayıda beğeni ve yorum alan Çetinkaya, bu defa örgülü bikinisiyle adından söz ettirdi.

ÖRGÜLÜ BİKİNİSİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Sibil Çetinkaya son dönemlerin göz önünde fenomenlerinden biri oldu.

Tatil karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Beyaz, örgülü bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Düzgün vücuduyla sevenlerinden tam not aldı.

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

İşte sosyal medya pozlarında bazıları...





