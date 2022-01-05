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Fenomenlere gözaltı! 'Vurgun' iddiası sonrası harekete geçildi! Twitch yayını yaparak...

05.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak 'vurgun' yaptıkları iddia edilen aralarında fenomen isimlerin de olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulurken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor...

Fenomenlere gözaltı! 'Vurgun' iddiası sonrası harekete geçildi! Twitch yayını yaparak...

Twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yapan ve haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda aralarında fenomen isimlerinde olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, firari 4 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Operasyon düzenlenen ev ve iş yerlerinde çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

44 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi tespit etti.

11 İLDE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

FİRARİ 4 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık Vurgun yapıldığı iddialarının ardından ‘Temiz Twitch’ kampanyası başlatılmıştı. Paylaşılan 125 GB’lik belgelerde, Twitch yayıncılarının nasıl para kazandıkları ve dudak uçuklatan bağışlar aldıkları anlatılıyordu.

(İHA)

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