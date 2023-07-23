Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eski nişanlısı tarafından özel görüntüleriyle tehdit ediliyor! İsyan edip meydan okudu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Başını örtmesiyle ve daha sonra da açmasıyla bir süre gündemde kalan Tayfur özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

Ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa ile ilgili ağır suçlamalarda bulunan Tayfur iddiasına göre özel görüntüleriyle tehdit ediliyor.

Kalfa'nın ona attığı mesajları paylaşan ünlü isim, 6 aydır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirterek Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

"NE VARSA PAYLAŞ"

Ardından bir paylaşım yapan Tayfur eski nişanlısına adeta meydan okudu. Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar" diyerek ateş püskürdü.

Kalfa'nın kendisine ait olduğu kasetlerle tehdit ettiğini belirten Tayfur 'Beni karalamak için açtığın o hesap zaten senin fake hesaplarından biriydi ve o fake hesabından bana attığın tehdit videon vardı ve bu savcılıkta senin ilişkilendirmişti' diye söyledi.



