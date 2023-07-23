MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eski nişanlısı tarafından özel görüntüleriyle tehdit ediliyor! İsyan edip meydan okudu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eski nişanlısı tarafından özel görüntüleriyle tehdit ediliyor! İsyan edip meydan okudu

23.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda sahneleri bırakan ve maneviyata yöneldiğini söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bir küsüp bir barıştığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa tarafından özel görüntüleri ile tehdit ediliyor. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından eski nişanlısına ateş püskürdü.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Başını örtmesiyle ve daha sonra da açmasıyla bir süre gündemde kalan Tayfur özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

Ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa ile ilgili ağır suçlamalarda bulunan Tayfur iddiasına göre özel görüntüleriyle tehdit ediliyor.

Kalfa'nın ona attığı mesajları paylaşan ünlü isim, 6 aydır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirterek Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

tugce-tayfur-dan-elimde-ozel-goruntulerin-var-16146796_5824_m

"NE VARSA PAYLAŞ"

Ardından bir paylaşım yapan Tayfur eski nişanlısına adeta meydan okudu. Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar" diyerek ateş püskürdü.

tugce-tayfur-dan-elimde-ozel-goruntulerin-var-16146796_2261_m

Kalfa'nın kendisine ait olduğu kasetlerle tehdit ettiğini belirten Tayfur 'Beni karalamak için açtığın o hesap zaten senin fake hesaplarından biriydi ve o fake hesabından bana attığın tehdit videon vardı ve bu savcılıkta senin ilişkilendirmişti' diye söyledi.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çektiDoğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çekti
Saldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detaySaldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detay
Adını gündemde görünce son halini paylaştıAdını gündemde görünce son halini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.