HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsünün zor anları! Ters rüzgara kapılıp düştü, işte o anlar...

Festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsünün zor anları! Ters rüzgara kapılıp düştü, işte o anlar...

30.04.2024 19:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Güçlükonak'ta festivalde gösteri yapan paraşütçü ters rüzgara kapılarak kayalıklara düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar...

Festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsünün zor anları! Ters rüzgara kapılıp düştü, işte o anlar...

Valilik ile Güçlükonak Kaymakamlığı’nca ilçede düzenlenen ve dün başlayan ‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nin ikinci gününde, yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

TERS-RUZGARA-KAPILAN-PARASUTCU-DUSTU-O-_47461

Şırnak-Güçlükonak karayolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A., bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı.

TERS-RUZGARA-KAPILAN-PARASUTCU-DUSTU-O-_47461 (3)

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TERS-RUZGARA-KAPILAN-PARASUTCU-DUSTU-O-_47461 (2)

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"
Şırnak'tan acı haber! Askeri araç devrildiŞırnak'tan acı haber! Askeri araç devrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
yamaç paraşütü zor
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.