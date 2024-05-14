FETÖ'nün planı tespit edildi, 62 ilde düğmeye basıldı! Erdoğan "İzin vermeyeceğiz" demişti, yüzlercesi yakalandı

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına paralel olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde yaşanan gelişmeleri takip ederken bir yandan da devlet kurumlarında FETÖ'ye yönelik mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgulayarak verdiği mesajın ardından düzenlenen Kıskaç-15 operasyonlarıyla 544 FETÖ şüphelisi yakalandı.

FETÖ'NÜN 'DEVLET' PLANI! YÜZLERCE KİŞİ YAKALANDI

62 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

BİRÇOK KURUMUN KOORDİNESİNDE DÜĞMEYE BASILDI

"62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğini kaydetti.

'KAMU KURUMLARINA GİRİŞ SINAVLARI' TALİMATI

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Antalya, Elazığ, Konya, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 62 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri belirlendi.

'KODLAMA' DEŞİFRE OLDU

Sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıklarının çeşitli şekillerde kodlandığı, bu kodlamada bulunan kişilerin sınavı kazanmalarının amaçlandığı anlaşıldı.

BYLOCK KULLANICISILARMIŞ

Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, ayrıca ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

ERDOĞAN: İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." mesajını vermişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





