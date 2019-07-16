FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "FETÖ'nün yurt dışındaki 767 okulunun 218'ini fiili olarak devraldık ve işletiyoruz." dedi.

Akgün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) düzenlenen "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" sempozyumunun, "Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, FETÖ ile yurt içi ve dışında eğitim ayağında yapılan mücadeleye değindi.

Akgün, Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün bin civarında okulu, dershanesi, yurdu ve 15 üniversitesi bulunduğunu, bu tarih sonrasında çıkarılan ilk KHK ile bunların tamamının kapatıldığını ve devletleştirildiğini hatırlattı.

MİT'in 15 Temmuz'dan sonra TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna gönderdiği FETÖ raporuna değinen Akgün, bu raporda, FETÖ'nün 100 küsur ülkede doğrudan diploma veren 767 eğitim kurumu olduğunun ifade edildiğini söyledi. Akgün, bunların 63'ünün Afrika'da, 222'sinin Asya'da, 150'sini Avrupa'da, 315'inin Kuzey Amerika'da, 7'sinin Güney Amerika'da, 10'unun da Okyanusya'da olduğunu belirtti.