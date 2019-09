FIFA 20’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer alacak

Electronic Arts neredeyse liglerin önde gelen tüm stadyumlarını oyuna eklemiş. Biz de sizler için oyunda yer alacak olan stadyumları bir araya getirdik. Bakalım hangi stadyumlar FIFA 20’de yer alacak?

PREMIER LEAGUE



Anfield

Bramall Lane

Carrow Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

ondon Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Vicarage Road

Villa Park

Vitality Stadium

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE



Cardiff City Stadium

Craven Cottage

Fratton Park

COM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation Stadium

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

LIGUE 1 CONFORAMA

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

SERIE A TIM

San Siro

Stadio Olimpico

DİĞER ÜLKELER



Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE



Johan Cruijff ArenA

MLS

BC Place Stadium

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Red Bull Arena (New Jersey)