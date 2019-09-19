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FIFA 20’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer alacak

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TEKNOLOJİ  | 19.09.2019 08:50 | Son Güncelleme

24 Eylül 2019 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek olan FIFA 20 için bugün stadyum listesi yayınlandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu‘nun da yer alacağı stadyum listesi bir hayli kabarık.

FIFA 20’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer alacak

Electronic Arts neredeyse liglerin önde gelen tüm stadyumlarını oyuna eklemiş. Biz de sizler için oyunda yer alacak olan stadyumları bir araya getirdik. Bakalım hangi stadyumlar FIFA 20’de yer alacak?

PREMIER LEAGUE

Anfield
Bramall Lane
Carrow Road
Emirates Stadium
Etihad Stadium
Goodison Park
King Power Stadium
ondon Stadium
Molineux Stadium
Old Trafford
Selhurst Park
St. James’ Park
St. Mary’s Stadium
Stamford Bridge
The Amex Stadium
Tottenham Hotspur Stadium
Turf Moor
Vicarage Road
Villa Park
Vitality Stadium

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Cardiff City Stadium
Craven Cottage
Fratton Park
COM Stadium
Kirklees Stadium
Kiyan Prince Foundation Stadium
Liberty Stadium
Riverside Stadium
Stadium of Light
Stoke City FC Stadium
The Hawthorns
LIGUE 1 CONFORAMA
Groupama Stadium
Orange Vélodrome
Parc des Princes
SERIE A TIM
San Siro
Stadio Olimpico

DİĞER ÜLKELER

Donbass Arena
Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA
MLS
BC Place Stadium
CenturyLink Field
Dignity Health Sports Park
Mercedes-Benz Stadium
Red Bull Arena (New Jersey)

SAUDI PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City
King Fahd Stadium
MEIJI YASUDA J1
Panasonic Stadium Suita

ULUSLARARASI

Atatürk Olimpiyat Stadı
Wembley Stadium

BUNDESLIGA

BayArena
BORUSSIA-PARK
Commerzbank-Arena
Düsseldorf-Arena
Olympiastadion
Opel Arena
PreZero Arena
Red Bull Arena (Leipzig)
RheinEnergieStadion
Signal Iduna Park
VELTINS-Arena
Volkswagen Arena
wohninvest Weserstadion
WWK Arena

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Anahtar Kelimeler:
FIFA 20 atatürk olimpiyat stadyumu

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