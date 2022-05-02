FIFA'nın Trabzonspor paylaşımına Demet Akalın'dan yorum! "Çağırsaydınız..."

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." mesajıyla paylaşmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından söz konusu tweet'i alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan görüntülerde Demet Akalın'ın seslendirdiği Kulüp şarkısının çalındığı kutlama anları yer alıyordu.

"ÇAĞIRSAYDINIZ..."

Demet Akalın Twitter hesabından FIFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" yorumunu yaptı. Akalın'ın paylaşımına çok sayıda beğeni, yorum ve retweet geldi.

Waowww Fifa paylaşmış????çağarsaydınız canlı okurdum???? https://t.co/VkQPoWo3JD — Demet Akalin (@DemetAkalin) May 2, 2022



