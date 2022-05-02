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FIFA'nın Trabzonspor paylaşımına Demet Akalın'dan yorum! "Çağırsaydınız..."

02.05.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaşmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından bir yorumda bulundu. Paylaşılan kutlama görüntülerinde Demet Akalın'ın şarkısının çalındığı anlar yer alıyor.

FIFA'nın Trabzonspor paylaşımına Demet Akalın'dan yorum! "Çağırsaydınız..."

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." mesajıyla paylaşmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından söz konusu tweet'i alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan görüntülerde Demet Akalın'ın seslendirdiği Kulüp şarkısının çalındığı kutlama anları yer alıyordu.

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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımıFIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

"ÇAĞIRSAYDINIZ..."

Demet Akalın Twitter hesabından FIFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" yorumunu yaptı. Akalın'ın paylaşımına çok sayıda beğeni, yorum ve retweet geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Demet Akalın
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