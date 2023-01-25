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Fikri Sağlar sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

25.01.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçim, Türkiye'nin en önemli konusu haline gelirken 6'lı masanın kimi aday göstereceği sorusu halen yanıt bulmadı. Gözler adayın açıklanması ile ilgili Şubat'a çevrilirken eski CHP milletvekili, PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlar, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir" dedi.

Fikri Sağlar sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili en çok merak edilen konuların başında 6'lı masanın kimi aday göstereceği yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da isimleri anketlerde ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söylemişti.

6'lı masanın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

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"SÜRPRİZ BİR İSİM ORTAK ADAY OLABİLİR"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski CHP milletvekili, PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, 6'lı masanın adayı ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlar, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir." dedi.

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CHP'Lİ TOPRAK'DAN 'SÜRPRİZ' İSİM İDDİASINA YANIT

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan vazgeçerek masaya sürpriz isimler getireceği iddiasını yalanladı.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı

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