Filenin Sultanları’ndan Hande Baladın iddialı pozlarıyla büyüledi! Olay tarz

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunda payı olan isimlerden biri olan Hande Baladın A milli voleybol takımının parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Başarılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine toplayan Hande Baladın cesur pozlarıyla büyüledi.

26 yaşındaki güzel voleybolcu milli voleybolcu Ayça Aykaç ile antrenör Mert Altıntaş'ın düğününe katıldı.

İddialı tarzıyla beğeni kazanan Hande Baladın’ın paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Baladın’ın paylaşımına takipçileri "Arkadaşlar ben öldüm, siz devam edin", "Bu ne güzellik", "Dünyanın en güzel kızı", "Mankenler şanslı çünkü Hande Baladin voleybolcu olmayı seçti" yorumlarında bulundu.

Başarılı voleybolcunun pozlarını beğenenler arasında Zeynep Bastık, Zehra Güneş ve Lale Onuk da yer aldı.



