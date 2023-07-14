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  4. Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı İlkin Aydın'ın pozlarına beğeni yağdı! "Texas'ta erik dalı sesleri"

Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı İlkin Aydın'ın pozlarına beğeni yağdı! "Texas'ta erik dalı sesleri"

14.07.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları yine fırtına gibi esti, Türkiye, İtalya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi isimlerin yanında İlkin Aydın da son dönemde dikkat çekti. Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Türkiye, İtalya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İtalya maçının 2. setinden sonraki arada çalan Erik Dalı ise sosyal medyayı salladı.

Voleybol sahasında Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Zehra Güneş gibi parlayan isimlerin yanında bir isim daha sosyal medyada gündem oldu.

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Smaçör İlkin Aydın henüz çok genç olmasına rağmen olgun karakteriyle dikkat çekti.

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5 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen güzel voleybolcu arada çalan Erik Dalı'na yaptığı göndermeyle adından söz ettirdi. "Texas'ta erik dalı sesleri... Ve Türkiye yarı finalde" notuyla pozlarını paylaşan güzel sporcuya beğeni yağdı.

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İlkin Aydın günlük hayatına dair yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını mest ediyor.

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