Filistinli çiftin dördüz mutluluğu

Buse ÖZEL/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Bara Salman ve Hebeh Salah çifti dördüz bebek sahibi oldu.

Türkiye’ye iki yıl önce yerleşen ve gazeteci olarak görev yapan Bara Salman ile eşi Hebeh Salah'ın İstanbul’da özel bir hastanede dördüz bebekleri dünyaya geldi. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 500 gram ve 1 kilo 700 gram ağırlığında doğan ve 3’ü kız 1’i erkek olan dördüz bebeklere ise Tülin, Talin, Yaman ve Lujein ismi verildi. Kuvözde kalan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dördüzlerin dünyaya geldiği özel hastanenin müdürü Cengiz Güvercin şunları söyledi:

“Dördüz bebekler bizim hastanemize nasip oldu. Zaten ülkemizde misafirler. Mutluyuz. Bebeklerin 3’ü kız ve 1’i erkek olarak dünyaya geldi. Annesi babası Filistin asıllı Ürdün vatandaşı. Şu anda bebeklerin de bir şikayetleri yok. Birkaç güne kadar da taburcu edeceğiz. Sadece kontrol amaçlı tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntıları yok.”

Bir hafta sonra hastaneden taburcu edilmesi beklenen bebeklerin anne ve babası ise çok mutlu olduklarını söyledi.

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