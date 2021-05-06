Film gibi kovalamaca! 100 kilometre sürdü, kazayla bitti: 1 polis yaralı, şüpheli gözaltında

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Caddesi'nde şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Y.İ. (33) otomobille kaçmaya başladı. Şüphelinin yakalanması için polis koordineli bir şekilde hareket ederken, sokak aralarında kovalamaca sürdü. Polis, ilçeyi ablukaya alırken, yakalanacağını anlayan şüpheli, İzmir çevreyoluna çıktı. Karabağlar yönünden Buca istikametine aşırı hız yaparak kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca burada da sürdü. Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı istikametleri üzerinde durdurulamayan otomobil, Çiğli ilçesinde kurulan kapama noktasında polis aracının yanından demir bariyerlere sürtünerek geçti. Otoyol üzerinden Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na kadar giden şüpheli Y.İ., buradan dönüş yaparak Karşıyaka ilçesine hareket etti. Şüphelinin peşinde bulunan polis ekipleri, otomobilin yakalanması için saniye saniye anons yaptı.

POLİS ARACINA ÇARPTI, 1 POLİS YARALI

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir semtine giriş yapan Y.İ., Caher Dudayev Bulvarı üzerinde kapama yapan bir polis otosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna çarparken, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıysa akaryakıt istasyonundaki benzin pompasına 50 santimetre kala durabildi. Faciadan dönülen kazada, bir komiser yardımcısı hafif şekilde yaralanırken, şüpheli ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilden çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan Y.İ., polis ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 100 kilometre kaçan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazada hafif yaralanan komiser yardımcısı ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan komiser yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.