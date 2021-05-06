HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Film gibi kovalamaca! 100 kilometre sürdü, kazayla bitti: 1 polis yaralı, şüpheli gözaltında

Film gibi kovalamaca! 100 kilometre sürdü, kazayla bitti: 1 polis yaralı, şüpheli gözaltında

06.05.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 100 kilometre süren kovalamaca sırasında, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle şüphelinin otomobili bir akaryakıt istasyonunun reklam panosuna vururken, savrulan polis aracı ise istasyondaki benzin pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi. Kazada, bir polis yaralandı, şüpheli ise kazayı yara almadan atlattı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Film gibi kovalamaca! 100 kilometre sürdü, kazayla bitti: 1 polis yaralı, şüpheli gözaltında

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Caddesi'nde şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Y.İ. (33) otomobille kaçmaya başladı. Şüphelinin yakalanması için polis koordineli bir şekilde hareket ederken, sokak aralarında kovalamaca sürdü. Polis, ilçeyi ablukaya alırken, yakalanacağını anlayan şüpheli, İzmir çevreyoluna çıktı. Karabağlar yönünden Buca istikametine aşırı hız yaparak kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca burada da sürdü. Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı istikametleri üzerinde durdurulamayan otomobil, Çiğli ilçesinde kurulan kapama noktasında polis aracının yanından demir bariyerlere sürtünerek geçti. Otoyol üzerinden Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na kadar giden şüpheli Y.İ., buradan dönüş yaparak Karşıyaka ilçesine hareket etti. Şüphelinin peşinde bulunan polis ekipleri, otomobilin yakalanması için saniye saniye anons yaptı.

ae7da48e6bd32ec3ed4a10ecdd6dc60d

POLİS ARACINA ÇARPTI, 1 POLİS YARALI

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir semtine giriş yapan Y.İ., Caher Dudayev Bulvarı üzerinde kapama yapan bir polis otosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna çarparken, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıysa akaryakıt istasyonundaki benzin pompasına 50 santimetre kala durabildi. Faciadan dönülen kazada, bir komiser yardımcısı hafif şekilde yaralanırken, şüpheli ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilden çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan Y.İ., polis ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 100 kilometre kaçan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazada hafif yaralanan komiser yardımcısı ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan komiser yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2d169e0306bf2c2db97bf7ebabf59cce

UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN DÜZENEK BULUNDU

Öte yandan, şüpheli Y.İ.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ve elektrikli testere bulundu. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri poşetin bulunması için arama çalışması başlattı. Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, birçok trafik kuralını hiçe sayarak trafiği tehlikeye atmak suçundan idari para cezası ve adli işlem uygulandığı öğrenildi. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüpheli Y.İ.'nin kendisini durdurmak isteyen polis aracına ve reklam panosuna çarptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Y.İ. kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu da kaldırıma çarparak, istasyondaki benzin pompasına 50 santimetre kala durabiliyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
"7 devlete gidebilirim" diyen sürücü şok yaşadı"7 devlete gidebilirim" diyen sürücü şok yaşadı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis İzmir

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.