Filmleri aratmayacak anlar! Taksiye binen müşteri 'Birini öldürdüm' dedi... Taksi şoförü akıllıca polise götürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Taksi sürücüsü Yin, 20 yaşındaki bir adamı Wuhan'dan aldı. Müşteri 1.100 km uzaklıktaki Shandong eyaletinin Weifang bölgesine gitmek istediğini söyledi ve 4.500 yuan ödemeyi kabul etti. 4.000 yuan'ı peşin ödedi ve geri kalanını varışta ödeyeceğine söz verdi. Şirketin uzun mesafeli yolculuklara ilişkin politikası uyarınca Yin, kendisine yardımcı olması için kendisine eşlik edecek başka bir sürücü aldı. 300 kilometre sonrasında müşteriden daha hızlı olması yönünde uyarı aldı. Müşteri birini öldürdüğünü söyleyen Yin'i tehdit etti.

POLİSTEN TELEFON ALDI

Yin, Hubei eyaleti Jingmen polisinden, arabasındaki yolcunun cinayet zanlısı olduğunu, kendisini ve taksiyi takip ettiklerini bildiren bir telefon aldı. Polis Yin'den şüpheliyi durdurmak için işbirliği yapmasını istedi. Yin, aramanın rastgele olduğunu iddia ederek hızla soğukkanlılığını yeniden kazandı. Bundan sonra arabayı şarj edeceğini söyleyerek müşteriyi polislere teslim etti.

LİKAYAT SERTİFİKASI VERİLDİ

17 Kasım'da polis departmanı, Yin ve ikinci şoför olan Xia'ya liyakat sertifikası vermek üzere Jingmen'den Wuhan'a insanları gönderdi ve ayrıca cesaretlerinden dolayı her kişiye 1.000 yuan ödül verdi.