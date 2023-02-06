Fırat Yayla kimdir? Ünlü YouTuber Charmquell Fırat Yayla Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan annesi için yardım istedi

YouTuber Fırat Yayla'nın depremde göçük altında kalan annesi için yardım istediği görüntüler yürekleri yaktı. 127 binin üzerinde takipçisi olan Fırat Yayla Instagram hesabında yaptığı paylaşımda annesinin yıkılan evinin adresini verdi ve "Anne iyi misin? Anne lütfen yatağın altına saklandım de lütfen. Lütfen yardım edin. Yıkılan bir binamız var” ifadelerini kullandı. İşte Fırat Yayla'nın hayatı ve biyografisi...

FIRAT YAYLA KİMDİR?

Fırat Yayla, 2010'lu senelerde daha çocukken sosyal medyada içerik üretmeye başlamıştır.

6 yıl Instagram'da oyun sayfası yöneten Yayla, şimdi YouTube kanalında internet hikayeleri anlatıyor.

Fırat Yayla'nın CharmQuell kullanıcı adlı YouTube sayfasında 569 B abone vardır.

FIRAT YAYLA'DAN ANNESİ İÇİN FLAŞ ÇAĞRI: “LÜTFEN YARDIM EDİN”

Fırat Yayla, Instagram hesabı üzerinden Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin ardından enkaz altında kalan annesi için yardım istedi.

Fırat Yayla, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin? Anne lütfen yatağın altına sakladım de lütfen. Lütfen yardım edin. Yıkılan bir binamız var” ifadelerini kullandı.

