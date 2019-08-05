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Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Nintendo Switch’in gücünü sonuna kadar kullanan ve ortaya bambaşka bir Fire Emblem oyunu çıkartan Nintendo, taktiksel savaşların yanında RPG öğelerini de geliştirmiş. Peki, Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

Oyunda isminden de anlayabileceğiniz gibi 3 adet ev yer alıyor. The Black Eagles, The Blue Lions ve The Golden Deer olarak isimlendirilen bu evlerde seçimlerinize göre; Edelgard, Dimitri ve Claude karakterleri sizlere güç veriyor.

Seçeceğiniz evden ziyade karakterinizi kız veya erkek olarak belirledikten sonra maceraya atılıyorsunuz. Maceraya atılır atılmaz ordunuzun lideri; sizde yetenek olduğunu ve sizin emrinize öğrenciler vererek bunları eğitmenizi istiyor. Ekibinizi oyunun ortalarına doğru 10 kişiye kadar genişletebiliyorsunuz. Ekibinizdeki her savaşçı ana karakter gibi seviye atlayabiliyor. Seviye atladıkça bu yan karakterlere item alabiliyor veya savaş yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Karakterlerimizin seviyesi E’den başlıyor E+ oluyor ve son olarak S yani Super seviyeye ulaşabiliyor.

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Sıra tabanlı taktiksel yapısını bu oyunda geliştiren Fire Emblem, oyunculara hızlı geçişler sunuyor. Bu sayede savaşları daha kısa sürede bitirebiliyorsunuz. İzometrik bakış açısına sahip oyunun grafikleri ve kontrolleri oldukça başarılı olmuş diyebilirim. Ana hikayenin yanı sıra grafiksel ve mekaniksel olarak Fire Emblem serisi seviye atlamış.

Ana karakter ile yan karakter yani öğrencileriniz arasındaki bağlara oldukça önem verilmiş. Eğer öğrencileriniz ile kaynaşıp bir dost edasıyla yaklaşırsanız, öğrencilerinizin moralleri yükseliyor ve savaşlarda düşmanlara daha fazla hasar verme olasılıklıları artıyor. Öğrencilerinizin her birinin doğum günleri de oluyor. Doğum günlerinde öğrencilerinize çicek vererek ilişkilerinizi kuvvetlendirebiliyorsunuz. Ayrıca ana karakterinize ve öğrencilerinize eğitim vererek güçlerini geliştirebiliyorsunuz.
Oyunda bir de sera sistemi yer alıyor. Bu seraya dilediğinizi yetiştirebiliyorsunuz. Peki, serada yetişen şeyler ne işinize yarayacak? Seradaki mahsülleriniz savaşa gidip geldikten sonra hemen büyümüş olarak sizleri karşılıyor. Bu mahsülleri kullanarak, hızınızı veya hasarınızı arttırabiliyorsunuz.

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Fire Emblem Three Houses’ı genel olarak değerlendirecek olursam; daha önce Fire Emblem oynamayanlar bu oyundan seriye kolaylıkla giriş yapabilir. Grafiksel açıdan devrim yaratan bu oyun, özellikle sıra tabanlı ve konusu derin olan oyunlara hasret
çekenlere hitap ediyor.

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fire emblem three houses nintendo

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