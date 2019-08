Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

Oyunda isminden de anlayabileceğiniz gibi 3 adet ev yer alıyor. The Black Eagles, The Blue Lions ve The Golden Deer olarak isimlendirilen bu evlerde seçimlerinize göre; Edelgard, Dimitri ve Claude karakterleri sizlere güç veriyor.

Seçeceğiniz evden ziyade karakterinizi kız veya erkek olarak belirledikten sonra maceraya atılıyorsunuz. Maceraya atılır atılmaz ordunuzun lideri; sizde yetenek olduğunu ve sizin emrinize öğrenciler vererek bunları eğitmenizi istiyor. Ekibinizi oyunun ortalarına doğru 10 kişiye kadar genişletebiliyorsunuz. Ekibinizdeki her savaşçı ana karakter gibi seviye atlayabiliyor. Seviye atladıkça bu yan karakterlere item alabiliyor veya savaş yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Karakterlerimizin seviyesi E’den başlıyor E+ oluyor ve son olarak S yani Super seviyeye ulaşabiliyor.

Sıra tabanlı taktiksel yapısını bu oyunda geliştiren Fire Emblem, oyunculara hızlı geçişler sunuyor. Bu sayede savaşları daha kısa sürede bitirebiliyorsunuz. İzometrik bakış açısına sahip oyunun grafikleri ve kontrolleri oldukça başarılı olmuş diyebilirim. Ana hikayenin yanı sıra grafiksel ve mekaniksel olarak Fire Emblem serisi seviye atlamış.