Fitre ne kadar? Bu yıl fitre ne zaman ve nasıl verilir?

Fitre miktarı, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden aynî olarak da veriliyor. Belli olan fitre miktarı aynı anda günlük fidye miktarı olarak da bilinir. Bununla beraber her bir mükellef bir günlük kendi gıda harcamasına denk gelecek miktarı veya daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir…

FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam’ın temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz koşullarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”