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Fiyatı 1505 TL'ye düştü! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

19.07.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğinizin huzurlu ve rahat bir uyku çekmesini istiyorsanız, KANZ'ın beşik modeli tam da aradığınız ürün olabilir. Her detayı özenle düşünülerek tasarlanmış olan bu özel beşik, bebeğinizin konforunu ve güvenliğini ön planda tutuyor. Bebeğinizin kolayca uykuya dalmasına yardımcı olacak bu beşikteki indirimi kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 1505 TL'ye düştü! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Yeni doğan bebeğiniz için benzersiz konfor bir konfor arıyorsanız doğru yerdesiniz! Nefes alan ve terletmeyen kumaştan üretilen KANZ bebek yatağı, kısa süreliğine 330 TL indirimle satışta! Bebeğinizin rahat bir uyku çekmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunan bu yüksek kaliteli beşik, ergonomik tasarımı ve sağlam yapısıyla bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlayacak. Bebeğinize rahat, güvenli bir uyku ortamı ve oyun alanı sağlamak amacıyla tüm detayları düşünülmüş bir ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

KANZ Octopus Park Yatak Siyah

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Ürün özellikleri

  • Nefes alan ve terletmeyen kumaştan üretilmiştir.
  • Fermuarlı yan tarafı ile anne yanı olarak kullanılabilir.
  • Üç kademeli yükseklik ayarı ile yatağınızın yüksekliğine göre ayarlanabilir.
  • Ahşap tasarımlı ayakları sayesinde evinize kolayca uyum sağlar.
  • Sabitlenebilen tekerlekleri sayesinde kolayca yerini değiştirebilir ve istediğinizde kilitleyebilirsiniz.
  • Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
  • Çift kat çamaşır fileli üst seviyesi ile pratiklik sunarken, alt kattaki geniş park alanı bebeğinizin hareket özgürlüğünü destekler.

Kullanıcı yorumları

  • "Bu park yatağı bebeğim için mükemmel bir seçim oldu. Güvenliği için gerekli tüm özellikleri içeriyor ve çok sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca, taşıması ve kurulumu da çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Siyah renkteki tasarımı çok şık ve modern görünüyor. Bebeğim bu yatağa bayıldı ve rahatlıkla uyuyor. Hem ebeveynlerin hem de bebeğin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir ürün olduğunu söyleyebilirim."

  • "KANZ markasının park yatakları kaliteli ve güvenilir olduğunu duymuştum ve bu ürünle doğrulandı. Bebeğim için en iyi seçimi yaptık. Malzeme kalitesi harika ve dayanıklı. Memnun kaldık."
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