Fiyatı 1505 TL'ye düştü! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Yeni doğan bebeğiniz için benzersiz konfor bir konfor arıyorsanız doğru yerdesiniz! Nefes alan ve terletmeyen kumaştan üretilen KANZ bebek yatağı, kısa süreliğine 330 TL indirimle satışta! Bebeğinizin rahat bir uyku çekmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunan bu yüksek kaliteli beşik, ergonomik tasarımı ve sağlam yapısıyla bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlayacak. Bebeğinize rahat, güvenli bir uyku ortamı ve oyun alanı sağlamak amacıyla tüm detayları düşünülmüş bir ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?
Ürün özellikleri
Kullanıcı yorumları
"Bu park yatağı bebeğim için mükemmel bir seçim oldu. Güvenliği için gerekli tüm özellikleri içeriyor ve çok sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca, taşıması ve kurulumu da çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim."
"Siyah renkteki tasarımı çok şık ve modern görünüyor. Bebeğim bu yatağa bayıldı ve rahatlıkla uyuyor. Hem ebeveynlerin hem de bebeğin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir ürün olduğunu söyleyebilirim."
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