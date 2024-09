Fiyatları 1500 TL altına düştü! Sony'den JBL'e bugüne özel indirime giren kulaklıklar

Müzik dinlemek sizin için de büyük bir tutkuysa; yolda, evde, işte, kütüphanede kısacası her an her yerde kendinizi müziğin ritmine kaptırmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için önereceğimiz kablosuz kulaklıklar ile hem müzik dinlemenin keyfini doyasıya çıkarabilir hem de teknolojinin doruklarında güvenilir ve rahat bir müzik dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Hazırsanız, bugüne özel indirime giren 1500 TL altı kulaklık modellerine göz atmaya ne dersiniz? JBL, Sony ve Philips'in çok satan ve en sevilen kulaklıkları sizi bekliyor, işte detaylar...

1. JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless kulaklık, kablosuz bağlantı teknolojisiyle çalışan, hafif ve kullanışlı bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli ses sunan 32mm sürücülere sahip cihaz, ayarlanabilir kafa bandı ve yastıklı kulaklık kulpları sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir kullanım sağlıyor. Kulaklık üzerinde yer alan kontrol düğmeleri aracılığıyla müzik çalma, arama yapma ve ses seviyesini ayarlama gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilme imkanı tanıyan cihaz, ayrıca entegre mikrofon sayesinde eller serbest iletişim de sunuyor. Uzun pil ömrüne sahip ve hızlı şarj özelliği sayesinde hızlıca şarj edilebilen bu kulaklığa bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi, bass kalitesi muazzam. Sadece telefonla konuşma noktasında ses sıkıntısı yaşanabiliyor ama zaten müzik için bu."

"Kızımın yıllardır kullandığı kulaklık. Çok memnun."

2. Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Philips TAH5205, 32mm sürücülere sahip olup yüksek kaliteli ses sunar. Ayarlanabilir kafa bandı ve yumuşak yastıklı kulaklık kısımları sayesinde uzun süreli kullanımlarda konforlu bir deneyim sağlar. Kulaklık üzerinde yer alan entegre mikrofon ile eller serbest görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca kontrol düğmeleri sayesinde müzik çalma, durdurma, arama cevaplama gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses yüksekliği tam olarak benim ihtiyacımı karşılamasa da genel olarak çok iyi."

"Alacak arkadaşlara hayırlı olsun bu fiyata tam beklentilerinizi karşılayan bir kulaklık. 1 - 2 haftadır farklı müzik tarzlarıyla denedim. Ses seviyesi çok iyi. Dışarı da ses vermiyor çok son seste. Onun dışında bassları da gayet güzel, bu fiyatlara kesinlikle tercih edebilirsiniz. Tek sıkıntı yazın çok hafif terletmeyapabilir ama çok rahatsız etmiyor yine de."

3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Akıllı cihazlarınıza bluetooth ile kablosuz bağlantı yapabilmenizi sağlayan JBL Tune 520BT Kulaklık, 57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. 5 dakikada 3 saat gidebilecek şarj desteği sunan ürün, birden fazla cihazla eş zamanlı bağlantıya imkan tanıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sağlayan ürün, entegre kontrol düğmeleri ile müzik çalma, arama cevaplama gibi işlemleri kolayca yapabilmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bass ve müzik, kulağa temiz geliyor. Çok aşırı bir yüksek ses yok ama yine de yeterli oluyor. Dışarıya ses vermiyor. Normalde ses dışarı çıkıyor ama kulağa takıldı an sesi emiyor. Toplu taşımada yanınızdaki insanları rahatsız etmiyor."

"Ürün çok iyi zaten söylenecek söz yok. Kargo 1 hafta sürdü, onun için 1 yıldız kırdım."

4. Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Sony'nin ünlü ses teknolojilerinden yararlanan bu kulaklık, kullanıcılara yüksek kaliteli ses deneyimi sunar. Sony WH-CH520, hafif ve taşınabilir bir tasarıma sahiptir ve uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar. Kulağa yerleştirilen yastıklar ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde kullanıcılar konforlu bir şekilde kullanabilirler. Kulaklık üzerinde yer alan entegre mikrofon ile eller serbest aramalar yapabilir ve cep telefonu görüşmelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, kulaklık üzerindeki kontrol düğmeleri aracılığıyla müziği kontrol etmek de oldukça kolaydır. Sony WH-CH520, uzun pil ömrüne sahiptir ve hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kulaklık 5-6 günde elime ulaştı. Fiyatına göre başarılı bir ürün. Ses kalitesi iyi. Kendi uygulaması sayesinde ses ayarları ayarlanabiliyor. Ses yüksekliği çok fazla değil. Şarj ömrü olarak ise çok iyi diyebilirim."

"Ses kalitesi gayet iyi, kızım bayıldı kulağından hiç çıkarmıyor desem yeridir. Ses sistemi deyince Sony zaten tartışılmaz."

Bu içerik 25 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.