FKA Twigs'in yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'

Geçen yıl Nisan ayında çekilen ve 36 yaşındaki şarkıcı FKA Twigs'in yarı çıplak yer aldığı reklam gündemde. Vücudunun yarısını ve bir göğsünün yarısını açıkta bırakan bir kot gömlek giyen şarkıcının posteri tepki çekti.

Posterde "Calvins ya da hiçbir şey" yazıyordu.

Reklam Standartları Kurumu (ASA), görüntülerin kadınları nesneleştirdiği ve uygunsuz bir şekilde sergilendiği için 'aşırı cinselleştirilmiş', saldırgan ve sorumsuz olduğuna dair şikayetler aldı.

Reklamı savunan Calvin Klein ise, bunun İngiltere'de uzun yıllardır yayınladığı reklamlara benzediğini söyledi.

O POZLARI YASAKLAMADILAR

Moda markasının patronları, 'kendine güvenen ve güçlü bir kadın' olarak tanımladıkları FKA Twigs'in görüntüyü üretmek için Calvin Klein ile işbirliği yaptığını ve yayınlanmadan önce onayladığını da söyledi.



ASA, aynı kampanyada yer alan ve model Kendall Jenner'ın yer aldığı iki afişi de aynı gerekçelerle yapılan şikayetler üzerine yasaklamamış, afişlerin Kendall Jenner'ın vücuduna onu cinsel bir obje olarak gösterecek şekilde odaklanmadığını ve çıplaklık düzeyinin insanların bir iç çamaşırı reklamından bekleyebileceklerinin ötesinde olmadığını tespit etmişti.





