MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. FKA Twigs'in yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'

FKA Twigs'in yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'

10.01.2024 14:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Calvin Klein için hazırlanan ve İngiliz müzisyen FKA Twigs'in yarı çıplak olarak boy gösterdiği bir poster, kadınları nesneleştirerek ciddi hakarete neden olabileceği gerekçesiyle yasaklandı.

FKA Twigs'in yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'

Geçen yıl Nisan ayında çekilen ve 36 yaşındaki şarkıcı FKA Twigs'in yarı çıplak yer aldığı reklam gündemde. Vücudunun yarısını ve bir göğsünün yarısını açıkta bırakan bir kot gömlek giyen şarkıcının posteri tepki çekti.

Posterde "Calvins ya da hiçbir şey" yazıyordu.

Reklam Standartları Kurumu (ASA), görüntülerin kadınları nesneleştirdiği ve uygunsuz bir şekilde sergilendiği için 'aşırı cinselleştirilmiş', saldırgan ve sorumsuz olduğuna dair şikayetler aldı.

Reklamı savunan Calvin Klein ise, bunun İngiltere'de uzun yıllardır yayınladığı reklamlara benzediğini söyledi.

2

Sevgililer Günü için kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla poz verince olay oldu! Sevgililer Günü için kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla poz verince olay oldu!

O POZLARI YASAKLAMADILAR

Moda markasının patronları, 'kendine güvenen ve güçlü bir kadın' olarak tanımladıkları FKA Twigs'in görüntüyü üretmek için Calvin Klein ile işbirliği yaptığını ve yayınlanmadan önce onayladığını da söyledi.

Ekran Alıntısı
ASA, aynı kampanyada yer alan ve model Kendall Jenner'ın yer aldığı iki afişi de aynı gerekçelerle yapılan şikayetler üzerine yasaklamamış, afişlerin Kendall Jenner'ın vücuduna onu cinsel bir obje olarak gösterecek şekilde odaklanmadığını ve çıplaklık düzeyinin insanların bir iç çamaşırı reklamından bekleyebileceklerinin ötesinde olmadığını tespit etmişti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çektiEşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çekti
Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...
İddialı tarzıyla gündem oldu! Bir giydi bir çıkardıİddialı tarzıyla gündem oldu! Bir giydi bir çıkardı
Anahtar Kelimeler:
FKA Twigs yaşında ele söyledi kadınları
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.