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Flash TV'nin fenomen sunucusu Yalçın Çakır'ın son hali! Bakın artık ne yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 13:36
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Flash TV'nin fenomen sunucusu Yalçın Çakır'ın son hali ortaya çıktı. Yalçın abi olarak tanınan usta isim programın bitmesiyle birlikte kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. İşte Yalçın Çakır'ın son hali.

Flash TV'nin fenomen sunucusu Yalçın Çakır'ın son hali! Bakın artık ne yapıyor

Bir dönem Flash TV'de sunuculuk yapan Yalçın Çakır, hafızalarda "Yalçın Abi" olarak yer edindi.

Melek Subaşı'nın konuk olduğu programı ve yalan makinesi testi gibi unutulmaz içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Yalçın Çakır daha sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

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Son yıllarda sakin bir hayat süren Yalçın Çakır son dönemde ne yaptığı merak edildi.

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"Programı bitirdim çünkü ben bittim" diyerek ekranlara veda eden Çakır, 2018'de fotoğrafçılık alanında deneyimlerini paylaşmak amacıyla kendi sitesini kurdu.

Yalçın Çakır Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra Gümüşlük'e yerleşti ve orada fotoğrafçılık yapmaya başladı. Yalçın Çakır'ı görenler "Gençlere taş çıkartıyor", "Efsane isim", "Ekranların efsanesi" yorumlarında bulundu.


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