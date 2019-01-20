Football Manager oynayanların yaşadığı komik hikayeler

Football Manager oyunları oynayan için bir dert oynamayan için bin dert... Adeta amansız bir hastalığın pençesine düşmüş gibi hissettiren Football Manager, başlayan kişilerde bağımlılık yaratacak dereceye geliyor ve o kişilerin hikayeleri de zaman zaman sosyal medyaya düşüyor.
Çoğu zaman başarı hikayelerini anlatmayı seven Football Manager'cılar için tabii ki her zaman durum böyle değil. Toz pembe bir oyun da mümkün elbette ama bir de madalyonun öteki tarafı var. Her zaman kazanmak mümkün mü sanıyorsunuz yok öyle yağma...
Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Twitter kullanıcısı Simerazzi bir paylaşım yaptı; takipçileri ayağına gelen topa vurmayı ihmal etmedi.
Gelin birlikte Football Manager oyuncularının elde ettiği birbirinden eğlenceli başarısızlık hikayelerine bakalım:
Olayın başlamasına sebep olan ilk tweeti Simerazzi attı ve ardından yanıtlar dökülmeye başladı:
"Fenerle biz bile 17 maçta 16 puandan fazla toplarız diyip 15 puan topladık."
"Şampiyonlar ligi finalini tam kaybederken bilgisayarın fişi çıkmıştı yanlışlıkla..."
"Zor bela transfer ettiğim 20 yaşındaki yıldız adayı sözleşmeye komik bir serbest kalma bedeli koydurdu. devre arası aldığım fiyata gitti adam."
"Liverpool’dan kovuldum. Arsenal’dan teklif geldi, birkaç ay sonra oradan da kovuldum. En son dandik bir Championship takımının teklifini kabul ettim. Oyuncular bana karşı cephe alınca oradan da kovuldum. Bunların hepsi iki buçuk sezon içerisinde oldu."
"Üst üste 2 maçım var gs ile. Biri kupa finali. Ligde durumlar kotu. Ligde kazansam %90 avrupa elemelerine gidecektim. Kupayı kazansam zaten gidecektim. İkisinde de yenildim. Tabii sonrası işsizlik maaşı..."
"Cristiano Ronaldo’yu 18 yaşında Real’e almıştım. İlk sezonda omurilik sakatlığı geçirip ikinci yılında futbolu bırakmıştı. Bir yıldız ancak böyle harcanır."
"Takımı yenileme ayağına kendimi bi an mourinho zannedip alt yapı topçularıyla Chelsea'yi küme düşürdüm"
"Hakan Çalhanoğlu transferinde 50 gole 200 milyon maddesini koyduğumu unuttuğum için geçen yıl şampiyonlar ligini alan takım Avrupa'ya gidemedi finansal fair playden…"
"Fm 2006 o zamanlar futbolun f’sinden anlamıyorum Beşiktaş'ı aldım baktım ekonomik durum hiç iyi değil maaştan kısalım en azından diyerek oyunculara 2 haftada bir para cezası kestim 1 ay sonra benim biletimi kestiler"
"Urfaspor’la 11. yılın sonunda şampiyonlar ligi şampiyonu olmuştum. Dünya devleri beni kapar diye istifa edip beklemeye koyulmuştum, kimseden teklif gelmeyince ortada kalmıştım."
"12 haftada 17 gol 6 asist yapan oyuncuma sözleşme önerdiğim halde kabul etmiyordu. 6 ay kala juventus adama sözleşme teklif etti ve kabul edildi. Ligde oynadığım rakip takımın menajerliğini üstlenip sert müdahaleyi aktif ettim sakatlanana kadar tekrarladım ve 1 sene sakatladım."
"fm 2011 de arsenal ile bütün parayı basıp Robben’i 82 milyona transfer ettim adam transfer sezonu kapandığı hafta sakatlanıp sezonu kapattı bütün sezon parasızlıktan transfer yapamayıp ligi 8. bitirdim ve kovuldum"
"FM 2008’de Beşiktaş’ı 12. yapmıştım ve yönetimin toplantı davetini reddedip kovulmuştum. Karşılarına çıkacak yüzüm yoktu."
"Fm 2010 İngilizce bilmeyen arkadaşım oyunu İngilizce oynuyor kovulduğunu anlamıyor tüm gün space’e basarak geçiyor oyunu bana soruyor niye beni maça almıyorlar diye acı gerçekle yüzleştiğinde yıkılmıştı."
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