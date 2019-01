Football Manager oynayanların yaşadığı komik hikayeler

Football Manager oyunları oynayan için bir dert oynamayan için bin dert... Adeta amansız bir hastalığın pençesine düşmüş gibi hissettiren Football Manager, başlayan kişilerde bağımlılık yaratacak dereceye geliyor ve o kişilerin hikayeleri de zaman zaman sosyal medyaya düşüyor.

Çoğu zaman başarı hikayelerini anlatmayı seven Football Manager'cılar için tabii ki her zaman durum böyle değil. Toz pembe bir oyun da mümkün elbette ama bir de madalyonun öteki tarafı var. Her zaman kazanmak mümkün mü sanıyorsunuz yok öyle yağma...

Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Twitter kullanıcısı Simerazzi bir paylaşım yaptı; takipçileri ayağına gelen topa vurmayı ihmal etmedi.

Gelin birlikte Football Manager oyuncularının elde ettiği birbirinden eğlenceli başarısızlık hikayelerine bakalım:

Olayın başlamasına sebep olan ilk tweeti Simerazzi attı ve ardından yanıtlar dökülmeye başladı:

"Fenerle biz bile 17 maçta 16 puandan fazla toplarız diyip 15 puan topladık."

"Şampiyonlar ligi finalini tam kaybederken bilgisayarın fişi çıkmıştı yanlışlıkla..."