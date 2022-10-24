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  4. Formula 1 ABD Grand Prix'sine Tim Cook damgası! O anları sosyal medyada gündem oldu

Formula 1 ABD Grand Prix'sine Tim Cook damgası! O anları sosyal medyada gündem oldu

24.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook ve yönetici Eddy Cue dün Austin'de gerçekleştirilen Formula 1 ABD Grand Prix'sine gitti. Apple CEO'su Cook, yarış galibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'e damalı bayrağı salladı. Cook'un bayrak salladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı olan ABD Grand Prix'sine damga vurdu. Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilen yarışın galibi Red Bull'dan Max Verstappen olurken, sosyal medya kullanıcıları damalı bayrağı sallayan Tim Cook'u gündem konusu haline getirdi.

DAMALI BAYRAĞI O SALLADI

Cumartesi gününü Apple'ın Austin'deki çip laboratuvarlarını gezerek geçiren Apple CEO'su Cook, pazar günü ise Formula 1 ABD Grand Prix'si için Amerika Pisti'ne gitti. Hatta yarışın galibi olan Red Bull'dan Max Verstappen'e damalı bayrağı Cook salladı.

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TİM COOK'UN BAYRAK SALLADIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ancak Tim Cook'un bayrak salladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Cook, sosyal medya kullanıcıları tarafından bayrak sallarken "hevesli olmamakla" suçlandı.

United States Grand Prix

FORMULA 1, APPLE'IN YAKIN TAKİBİNDE

Öte yandan Apple, F1 ile şu sıralar yakından ilgileniyor. Apple TV+ için F1 ile ilgili bir dizi proje yapmak üzere anlaşmalar yaptı. Mercedes-AMG F1 takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton üzerine bir belgesel ve Brad Pitt'in yarış pilotu olarak rol alacağı, Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski tarafından yönetilecek olan uzun metrajlı bir film buna iyi birer örnek.

(Fotoğraflar: Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook Formula 1

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