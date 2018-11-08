Fortnite 6.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games’in yapımcılığını üstlendiği Fortnite, yenilikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Battle Royale türündeki Fortnite, geçtiğimiz hafta 6.21 güncellemesi almıştı. Küçük çaplı yeniliklerin ardından bugün Epic Games, Fortnite 6.22 güncellemesini yayınladı.
Büyük yenilikler ile gelen 6.22 güncellemesi; PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android platformları için indirilebilir durumda. Biz de sizler için 6.22 güncellemesi ile gelen tüm yenilikleri bir araya getirdik. Yeni oyun modları ile güncellenen Fortnite bakalım neler sunuyor?
Dehşetli Kapışma modu
32’şer oyuncudan oluşan iki takım. Kazanmak için rakip takımı alt edin.
Küp Canavarlarının çıktığı yerler adanın farklı alanlarında görülecek. Ayrıca, fırtına her daraldığında ortaya çıkacaklar.
Canavarlar yok edildiklerinde silah ve cephane düşürebilirler. Altın canavarlar ve canavar çıkaran yerler yok edildiğinde Efsanevi eşyalar düşürürler.
Kaynak toplama oranı varsayılan değerin %75’i oranında arttırıldı.
Yer ganimeti çıkma ihtimali %15 arttırıldı.
Yer ganimetlerinden iki kat cephane çıkacak.
Cephane kutularından üç kat cephane çıkacak.
Sandıklardan iki kat daha fazla cephane ve tek kullanımlık eşya çıkacak.
Mühimmat Desteklerinden ise iki kat daha fazla cephane ve fazladan birer tane tek kullanımlık eşya, kaynak ve tuzak çıkacak.
Baskın modu
Maç başladığı anda, fırtına adaya doğru ilerlemeye başlayacak, ineceğiniz yeri dikkatli seçin!
Fırtınalar arasındaki bekleme süresi normalden çok daha kısa olduğundan en uzun maç 15 dakika sürer.
Hazine sandıklarının ortaya çıkma ihtimali %50-70’ten %80-90’a yükseltildi.
Cephane kutularının ortaya çıkma ihtimali %65-80’den %85-95’e yükseltildi.
Yer ganimetlerinin çıktığı yerlerden ganimet çıkmama ihtimali %21,5’tan %3,55’e düşürüldü.
Toplanan kaynak miktarları %50 arttırıldı.
Yerde bulunan malzemeler öbek başına 20’dan 60’a yükseltildi.
Mühimmat Desteği sayısı, çıkma oranı ve düşüş hızı arttırıldı.
Lamaların ortaya çıkma ihtimali 4 kat arttırıldı.
Market Arabaları kaldırıldı.
Silahlar ve eşyalar
Ağır Taarruz Tüfeği
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve Mühimmat Desteklerinde bulunabilir.
oNadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
44 / 46 / 48 hasar verir.
Atış Hızı 3,75’tir.
Şarjörü 25 mermi alır.
Balkabağı Atar kaldırıldı ve onun yerine standart Roketatar geri geldi.
Balonların çıkma oranını %12.2 oranından %2.3 oranına düşürüldü.
Oynanış
Fırtınanın azami hasar verme limiti tekrardan 8’den 10’a yükseltildi.
Balonla uçtukları sırada Çılgın Dans Bombası ile vurulan oyuncuların fiziksel görüntü hatalarıyla karşılaşmasına sebep olan sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi Balonlarını tutmayı bırakacaklar.
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum