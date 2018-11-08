Fortnite 6.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games’in yapımcılığını üstlendiği Fortnite, yenilikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Battle Royale türündeki Fortnite, geçtiğimiz hafta 6.21 güncellemesi almıştı. Küçük çaplı yeniliklerin ardından bugün Epic Games, Fortnite 6.22 güncellemesini yayınladı.

Büyük yenilikler ile gelen 6.22 güncellemesi; PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android platformları için indirilebilir durumda. Biz de sizler için 6.22 güncellemesi ile gelen tüm yenilikleri bir araya getirdik. Yeni oyun modları ile güncellenen Fortnite bakalım neler sunuyor?

Dehşetli Kapışma modu



32’şer oyuncudan oluşan iki takım. Kazanmak için rakip takımı alt edin.

Küp Canavarlarının çıktığı yerler adanın farklı alanlarında görülecek. Ayrıca, fırtına her daraldığında ortaya çıkacaklar.

Canavarlar yok edildiklerinde silah ve cephane düşürebilirler. Altın canavarlar ve canavar çıkaran yerler yok edildiğinde Efsanevi eşyalar düşürürler.

Kaynak toplama oranı varsayılan değerin %75’i oranında arttırıldı.

Yer ganimeti çıkma ihtimali %15 arttırıldı.

Yer ganimetlerinden iki kat cephane çıkacak.

Cephane kutularından üç kat cephane çıkacak.

Sandıklardan iki kat daha fazla cephane ve tek kullanımlık eşya çıkacak.

Mühimmat Desteklerinden ise iki kat daha fazla cephane ve fazladan birer tane tek kullanımlık eşya, kaynak ve tuzak çıkacak.