"Fotoğraflar var" demişti... Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçadroğlu'na yanıt: "Babamız size dava açmıştı"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Ben Bayraktar kardeşlerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu daha önce de anlattım. Beni dinlememişler belli ki. Rahmetli babaları İkitelli'deki fabrikada çalışırken ziyaret ettim, sıkıntılarını anlattılar. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Hazırladıkları projelerle birlikte fotoğraflar çektirdik. Fotoğrafları paylaşmıyorum çünkü aileden izin almadığım için. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginde olacaklar." ifadeleriyle ilgili bir paylaşım yapan Bayraktar "Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz" dedi.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.

Buna rağmen Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız.

"BABAM DAVA AÇMIŞ, SİZİ TAZMİNATA MAHKUM ETMİŞTİ"

Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti.

"TUTARSIZ HALİNİZİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ"

Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz.

Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz.

“Ben üreteyim başkası üretmesin” olmaz, demişsiniz bizim için.

Türkiye Baykar’dan önce İsrail’den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye’ye daha kaliteli İHA’ları 10’da 1 maliyetle tedarik etti.

Halihazırda Türkiye’de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var.

Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.

Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75’ini, bu yılki gelirlerinin %99,3’ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.

Türkiye’de toplam savunma harcamaları içinde Baykar’ın payı %1’in altında.

"BAYKAR REKABETTEN KAÇAR MI?"

Baykar’ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest’te her yıl 4.000’den fazla İHA takımı yarışıyor. Yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor

Siz değil Türkiye’den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?

Baykar rekabetten kaçar mı?

Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız.

Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık?"

