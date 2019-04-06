Fotoğraflarla: Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Havalimanı, bugün başlayan ve yarın akşam tamamlanması beklenen "büyük göç" sonrası İstanbul Havalimanı'na taşınacak. "Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açılan, 80 yıldan fazla da sivil havacılığa hizmet veren havalimanı dünya liderlerine, Yeşilçam filmlerine, kavuşmalara ve vedalara sahne oldu. Arşiv fotoğraflarla Atatürk Havalimanı'nın bugüne uzanan hikayesi: Atatürk Havalimanı'nın doğduğu topraklar, İstanbul- Yeşilköy'deki bir alandı. Bu alan ilk olarak 1912 yılında askeri amaçlarla hizmete girmişti. *1932 yılında uçaklar havalanmadan önce ve havadayken, uçakların yanında çekilmiş fotoğraflar. İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bakırköy'de konumlanan alan, ilk başta hangar ve küçük bir meydandan ibaretti. Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" kurulduğunda sivil havacılıkta ilk büyük adımlar atıldı. Yeşilköy'deki askeri hava meydanının sivil havacılığa kazandırılması yönünde adımlar atıldı. 1933'te İstanbul-Ankara uçuşu ile "Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açıldı. 1944'te Chicago Sivil Havacılık Sözleşmesi imzalandı. Yeşilköy'e uluslararası uçuşlar için bir havalimanı inşa edilmesine karar verildi.

1949 da başlanan inşaat, 1953 de tamamlandı. 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşlara açıldı ve havalimanı özelliği kazandı. *Yeşilköy Hava alanı inşaat aşamasındayken Dünya havacılık teknolojisinde ilerlerken geniş gövdeli daha modern uçaklar yaygınlaşmaya başladı. Yeşilköy'de de hem yolcu sayısı hem de teknolojik gelişmeler geniş pist ihtiyacını doğurdu. 1968 yılında geniş gövdeli uçaklara uygun ikinci bir pistin yapılmasına başlandı. 1970'li yıllara gelindiğinde terminallerdeki insan yoğunluğu ve hava trafik kontrolü giderek kötü bir hal aldı. Almanya'ya işçi göçü artarken baskı arttı. *1968 yılında çekilmiş bir arşiv fotoğrafı 1971'de her biri yılda yaklaşık 5 milyon yolcu alabilecek 4 terminal binası dahil bazı yeni bölümler inşa edilerek havalimanı genişletildi. 1985 yılında Atatürk Havalimanı adını aldı. Yolcu trafiği arttıkça da bir dizi projeyle genişletildi. *1992 yılında bu fotoğraf çekildiğinde havalimanındaki yolcu trafiğinin kapasitenin üstünde olduğuna dair tepkiler artmıştı. 1998'de Anadolu Yakası'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın temeli atıldı. Yeşilköy Havalimanı, Türk Sineması'nın sembol isimlerini konuk etti. Yeşilçam filmlerinden bazılarındaki kavuşma ve veda sahneleri de burada çekildi. *1966 yılında Türkan Şoray ve Reha Yurdakul poz vermiş. Ajda Pekkan ve Fatma Girik'in oynadığı "Koçum Benim", Kemal Sunal filmi "Sosyete Şaban", "Yerli Top Gun" olarak bilinen Şafak Bekçileri filmi, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Hale Soygazi'nin rol aldığı "Nereden Çıktı Bu Velet", havalimanında geçen filmlerden sadece bazıları.