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Fox TV'den final yapacağı iddia edilen Elkızı dizisi için sürpriz hamle! Elkızı'nın yayın günü değişti

10.01.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV yönetimi başrollerini Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı Elkızı dizisi için sürpriz bir karar aldı. 13. bölümüyle final yapacağı iddia edilen Elkızı'nın yayın günü değiştirildi. Yayınlandığı cumartesi akşamları reytinglerde beklenen sonucu alamayan Elkızı dizisi şansını artık yeni yayın gününde deneyecek.

Fox TV'den final yapacağı iddia edilen Elkızı dizisi için sürpriz hamle! Elkızı'nın yayın günü değişti

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi, 1. bölümüyle 23 Ekim Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkmıştı. Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizinin yayın günü ise Fox yönetimi tarafından değiştirildi.

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PAZAR AKŞAMLARI SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu Elkızı dizisi artık pazar akşamları ekrana gelecek. Elkızı'nın 11. yeni bölümü 16 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.

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Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini anlatan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.
Elkızı

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çekimleri Muğla’da devam eden dizinin düşük reytingler nedeniyle 13. bölümüyle ekrana veda edeceği iddia edilmişti. Ancak yayın günü değişikliğinin ise reytinglere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

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FOX
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