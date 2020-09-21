Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler: Temelleri sarsıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır’ın konuşmasıyla başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısına gönderdiği video mesaj ile katıldı. Macron mesajında, “Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde” ifadelerini kullanarak, ülkelere birlikçe çalışma çağrısında bulundu.

"TEMELLERİ SARSILDI, DUVARLARI ÇATLADI"

Fransız Cumhurbaşkanı, “26 Haziran 1945’te San Francisco’da, Pasifik’te savaş hala devam ederken, öncüllerimiz gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak ve insan haklarını beyan etmek, ulusların eşitliği ve daha fazla özgürlük içinde sosyal ilerlemeyi sağlamak için bir söz üzerinde anlaştılar. 75 yıllık varoluşumuzda, ortak yurdumuz olan Birleşmiş Milletler bu sözüne sadık kaldı. Olanak verdiğimiz sürece Birleşmiş Milletler, kendisine yerleştirilen umutların karşılığını verdi. Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde. Temelleri sarsıldı, duvarları çatladı, hatta kimi zaman onu inşa edenlerin saldırısına maruz kalarak” ifadelerini kullandı.