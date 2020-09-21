HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler: Temelleri sarsıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler: Temelleri sarsıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler’in (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, “Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde. Temelleri sarsıldı, duvarları çatladı, hatta kimi zaman onu inşa edenlerin saldırısına maruz kalarak” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler: Temelleri sarsıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır’ın konuşmasıyla başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısına gönderdiği video mesaj ile katıldı. Macron mesajında, “Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde” ifadelerini kullanarak, ülkelere birlikçe çalışma çağrısında bulundu.

"TEMELLERİ SARSILDI, DUVARLARI ÇATLADI"

Fransız Cumhurbaşkanı, “26 Haziran 1945’te San Francisco’da, Pasifik’te savaş hala devam ederken, öncüllerimiz gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak ve insan haklarını beyan etmek, ulusların eşitliği ve daha fazla özgürlük içinde sosyal ilerlemeyi sağlamak için bir söz üzerinde anlaştılar. 75 yıllık varoluşumuzda, ortak yurdumuz olan Birleşmiş Milletler bu sözüne sadık kaldı. Olanak verdiğimiz sürece Birleşmiş Milletler, kendisine yerleştirilen umutların karşılığını verdi. Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde. Temelleri sarsıldı, duvarları çatladı, hatta kimi zaman onu inşa edenlerin saldırısına maruz kalarak” ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİMİZ ARTIK BU İHLALLERİ CEZALANDIRMA GÜCÜNE SAHİP DEĞİL"

Macron, “Dokunulmaz olduğu düşünülen tabular yıkıldı, ilhak savaşları yapıldı, kimyasal silah kullanıldı, cezasız kalan toplu hapis tutuklamalar uygulandı. Elde ettiğimizi düşündüğümüz haklar ihlal ediliyor ve rekabetimizin esiri olan uluslararası sistemimiz artık bu ihlalleri cezalandırma gücüne sahip değil” dedi.

“Acil sağlık durumu karşısında, iklim sorunları karşısında, temel hakların gerilemesi karşısında şimdi burada harekete geçmemiz gerekiyor” ifadeleri kullanan Fransa Cumhurbaşkanı “Sizi önümüzdeki aylarda Paris Forumu’na, Dünya Koruma Kongresi’ne ve Nesil Eşitliği Forumu’na bekliyorum” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Berberde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralıBerberde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
45 dakika ders süresi yarım saat oldu!45 dakika ders süresi yarım saat oldu!
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Berberde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Van Valiliği’den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama
Van Valiliği’den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama
Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
Bartın'da korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu
Bartın'da korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu
Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara düştü
Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara düştü
Mardin’in Derik ilçesinde 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama
'21 korucu istifa etti' iddiasına yanıt!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.