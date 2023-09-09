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    4. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rugby Dünya Kupası açılışına katıldı! Törende yuhalanınca sesini zor duyurdu

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rugby Dünya Kupası açılışına katıldı! Törende yuhalanınca sesini zor duyurdu

    09.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında yuhalandı. Macron yoğun ıslık sesiyle devam eden protesto sırasında sesini duyurabilmek için bağırarak konuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Stadyumu'nda (Stade De France) düzenlenen Rugby Dünya Kupası açılış töreninde sahaya inerek konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Macron'un konuşma için sahaya indiğini gören izleyicilerin bir kısmı tezahüratlarına devam ederken, bir bölümüyse Macron'u yuhalamaya başladı.

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    Yoğun şekilde ıslıkla protesto edilen Macron'un konuşması zor duyuldu. Macron konuşmasını turnuvanın 10'uncusunun başladığını ilan etmesi ardından sonlandırırken, izleyiciler tezahüratlara devam etti.

    FRANSA’DA DÜZENLENEN İLK KUPA

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    Ülke genelinde dokuz salonda gerçekleştirilmesi planlanan ve 28 Ekim'e kadar sürecek Rugby Dünya Kupası, tamamı Fransa'da düzenlenen ilk kupa olma özelliğini taşıyor. Rugby Dünya Kupası, Uluslararası Rugby Federasyonu tarafından 4 yılda bir düzenleniyor.

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    Fransa Emmanuel Macron macron

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