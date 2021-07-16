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Fransa Cumhurbaşkanına tapınak ziyareti sırasında "Macron, sen bir ateistsin" tepkisi

16.07.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Lourdes kenti ziyareti sırasında kalabalıktan bir kişi "Macron sen bir ateistsin, ilkel bir ateist" diyerek tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanına tapınak ziyareti sırasında "Macron, sen bir ateistsin" tepkisi

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti.

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"KENDİNDEN UTANMALISIN"

Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Korumaların derhal müdahale ettiği kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.

MACRON'A TOKATLI SALDIRI

Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti. (AA)

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Fransa
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