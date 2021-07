Fransa'da aşının zorunlu olması halkı sokağa döktü: Macron benim için Cumhurbaşkanı bile değil

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Paris'in farklı yerlerinden Cumhuriyet Meydanına doğru "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahale etti.

Polisle çatışan göstericiler mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynerlerini ve iş makinelerini ateşe verdi.

Göstericiye katılan Marie -Laure isimli Sarı Yelekli, AA muhabirine, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.

Bugün de sağlık kartı uygulaması ile aşı zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten Marie-Laure, "Bu bir sağlık diktatörlüğü, ben de Fransa'daki bu diktatörlüğü protesto etmeye geldim. Ben aşıya değil zorunlu tutulmasına karşıyım. İnsanları zorlayamazsınız." diye konuştu.

Marie-Laure, Fransa'da 17 Kasım 2018'de Sarı Yeleklilerin benzin zammıyla başlayan fiyat artışına karşı sokaklara döküldüğünü belirtti.

"İnsanların durumu ortada, ancak Macron ekonomik krizi saklamak için bu fırsattan (salgın koşullarından) yararlanıyor. İsmini de ağzıma almak istemiyorum, benim için Cumhurbaşkanı bile değil, onu hatırlamak dahi istemiyorum" ifadelerini kullanan Marie-Laure, aşı zorunluluğuna uymayan sağlık çalışanlarının görevlerinden atılma riskiyle karşı karşıya bırakılmalarından yakındı.

Soyadını vermeyen Christine ismindeki hasta bakıcı, aşı zorunluluğuna tabi tutulan sağlık personellerine destek ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için gösteriye katıldığını ifade etti.

Police shut down the anti-Emmanuel Macron protest in Paris. Demonstrators are angry the president announced COVID “passports” for entry in restaurants, shopping centers, bars & other businesses. pic.twitter.com/gTFPzc5eSv