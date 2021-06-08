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  4. Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

08.06.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

"KAHROLSUN MACRONCULUK"

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.
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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor. (AA)


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