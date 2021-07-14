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  4. Fransa’da aşı karşıtları sokaklara indi! Ortalık yangın yerine döndü

Fransa’da aşı karşıtları sokaklara indi! Ortalık yangın yerine döndü

14.07.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa genelinde binlerce aşı karşıtı, sağlık kartının kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı protestolar sırasında iş makinelerini ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Fransa’da aşı karşıtları sokaklara indi! Ortalık yangın yerine döndü

Fransa genelinde binlerce aşı karşıtı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağlık kartı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanması yönündeki açıklamalarının ardından başta başkent Paris olmak üzere, Perpignan, Marsilya, Montpellier, Annecy ve Rouen şehirlerinde sokağa indi. Protestocular, sık sık "Özgürlük" ve "Macron istifa" sloganları atarken, gösterilere Sarı Yeleklilerinde destek verdiği görüldü.

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ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLARA 16 BİN KİŞİ KATILDI

Fransız medyasına göre, ülke genelindeki protestolara 16 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı Lyon’daki gösteriler de polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Toulouse şehrinde ise 2 kişi gözaltına alındı. Paris’te ise polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, iş makineleri ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Annecy kentinde ise yaklaşık 200 gösterici, valilik binasının avlusuna kadar girerek protesto gösterisi düzenledi.

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"BİZE HİÇBİR ŞEY DAYATILMASINI İSTEMİYORUZ"

İsmini vermek istemeyen bir protestocu, "Bize hiçbir şey dayatılmasını istemiyoruz, sağlık çalışanlarının aşıyı reddetme hakları var. Aylarca hepsi alkışlandı ve şimdi onlara eğer aşı vurulmazsanız işten atılacaksın ve maaşın olmayacak. Bu kabul edilemez" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı ulusa seslenen Macron, aşılanmanın sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini ve sağlık kartının 21 Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile olmak üzere iki aşamada günlük hayatta kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 15 Eylül’den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanların maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıkladı.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz’dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu olacak. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Fransa Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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