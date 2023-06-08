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  4. Fransa’da sokak ortasında dehşete düşüren bıçaklı saldırı! Saldırıda 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

Fransa’da sokak ortasında dehşete düşüren bıçaklı saldırı! Saldırıda 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

08.06.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Annecy kentinde sabah 09.45 saatlerinde bir kişi çocuk parkının yanında bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 8’i çocuk 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada olaya dair derin üzüntülerini iletirken “Ulus şokta” ifadelerini kullandı.

Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

FRANSA BAŞBAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİDECEK

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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

MACRON’DAN SERT İFADELER

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti. Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa bıçaklı saldırı

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