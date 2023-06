Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemedi... Genç kızı defalarca bıçaklayıp sonrasında kendi boğazını kesti

ABD’deki Ponte Vedra Lisesi’nde okuyan son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Madison Schemitz, kendisiyle aynı lisede okuyan ve bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Spencer Pearson ile sevgiliydi. Schemitz bir süre sonra ayrılmaya karar verdi ancak Pearson bir türlü durumu kabul etmedi. New York Post’un haberine göre Pearson’un tehditleri her geçen gün artarken Schemitz’in annesi kızının can güvenliğinden endişe ederek uzaklaştırma kararı çıkarttırmaya karar vermişti.

ANNE VE KIZINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

17 yaşındaki Madison Schemitz, Cumartesi günü annesi Jackie Roge ve arkadaşı Casey Estep ile bir restoranda yemek yerken bulundukları restoranın kapısının önünde Pearson’u gördü. Anne ve kız anında hesabı ödeyerek arabalarına doğru hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. O sırada 18 yaşındaki saldırgan anne ve kızını durdurdu. Sokak ortasında Pearson anne ve kızını bıçaklamaya başladı.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYUNCA HAREKET ETTİ

23 yaşındaki görgü tanığı Kenndy Armstrong sokaktan gelen çığlık seslerini duyduğunda olay yerine doğru hızla gittiğini söyledi. Pearson’un iki kadını bıçakladığını gören Armstrong duruma müdahale etti. First Coast News’e konuşan Armstrong, “Başı belada olan iki kadının bir erkek tarafından saldırıya uğradığını görürseniz, çoğu insan da aynısını yapardı” dedi.

Armstrong’un kendisine müdahale etmesi üzerine öfkelenen 18 yaşındaki saldırgan bu kez de genç adam elindeki bıçakla hamle yaptı. Pearson’un saldırısı Armstrong’un koluna attığı kesiğin sonrasında kendi boğazını kesmesiyle sona erdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yeri kan gölüne dönerken Armstrong da dahil olmak üzere anne ile kızı ve 18 yaşındaki saldırgan hastaneye kaldırıldı. Schemitz omurgasındaki derin kesikler nedeniyle geçici felç geçirdi. Geçirdiği ameliyatlara rağmen durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Aynı şekilde Pearson’un da hayati tehlikesinin devam ettiği söylendi.