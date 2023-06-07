Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 19 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde bir üniversite kampüsünde gerçekleştirilen lise menuniyet töreni korkunç anlara sahne oldu. Töreninin bitmesinin ardından davetlilerin bölgeden ayrıldığı sırada silah sesleri duyuldu. Richmond polisi, Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir lise mezuniyet töreninden sonra açılan ateş sonucu aralarında 18 yaşında yeni mezun olan bir adamın da bulunduğu iki kişinin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını söyledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Richmond Geçici Polis Şefi Rick Edwards düzenlediği basın toplantısında, iki kişinin gözaltına alındığını ve bir kişinin tutuklandığını dile getirdi. Polisi silahlı saldırının arkasında 19 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kişinin olduğunu belirtti.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Saldırının sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken yaralanan 5 kişinin hepsinin erkek olduğunu ve yaşlarının 14 ila 58 arasında değiştiği belirtildi. Yaralılar olay yerindeki en yakın hastaneye sevk edildi.