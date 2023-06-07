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Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 19 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı...

07.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir lise mezuniyet töreninde silah sesleri yakınlandı. Silahlı saldırıda yeni mezun olan 18 yaşındaki bir öğrenci ile 36 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği ifade edilirken 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının arkasında 19 yaşındaki bir kişinin olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 19 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde bir üniversite kampüsünde gerçekleştirilen lise menuniyet töreni korkunç anlara sahne oldu. Töreninin bitmesinin ardından davetlilerin bölgeden ayrıldığı sırada silah sesleri duyuldu. Richmond polisi, Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir lise mezuniyet töreninden sonra açılan ateş sonucu aralarında 18 yaşında yeni mezun olan bir adamın da bulunduğu iki kişinin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını söyledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Richmond Geçici Polis Şefi Rick Edwards düzenlediği basın toplantısında, iki kişinin gözaltına alındığını ve bir kişinin tutuklandığını dile getirdi. Polisi silahlı saldırının arkasında 19 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kişinin olduğunu belirtti.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

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Saldırının sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken yaralanan 5 kişinin hepsinin erkek olduğunu ve yaşlarının 14 ila 58 arasında değiştiği belirtildi. Yaralılar olay yerindeki en yakın hastaneye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika silahlı saldırı mezuniyet

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