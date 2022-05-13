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  4. Freni arızalanan Tesla kongre merkezine daldı! Kaza anı aksiyon filmlerini aratmadı

Freni arızalanan Tesla kongre merkezine daldı! Kaza anı aksiyon filmlerini aratmadı

13.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç ortalığı birbirine kattı. Araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine daldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı ise merak ediliyor.

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi. Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içinde durabildiği görüldü.

Tesla

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Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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