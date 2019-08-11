HABER

FUAT OKTAY BAYRAM NAMAZININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:19 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi. Oktay bir gazetecinin sorusu üzerine, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" şeklinde cevap verdi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Fuat'ın açıklamaları

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın ettiBinlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti
Zühal Yorgancıoğlu'ndan 70 yılın eserleriZühal Yorgancıoğlu'ndan 70 yılın eserleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bayramın ilk gününde burçlar!

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı

Bayram namazı için Anadolu'nun ilk camisini doldurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.